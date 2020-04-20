В большинстве регионов России сократилась численность населения

В 2017-2019 годах в 59 регионах России численность населения сократилась за счет естественной и миграционной убыли. В 26 субъектах жителей стало больше. В целом по стране убыль населения составила 55,8 тысячи человек или 0,04%. Таковы результаты исследования, проведенного РИА «Новости».

По данным Росстата, за последние два года в России отмечалась сложная демографическая ситуация, вызванная естественной убылью населения. При этом даже приток мигрантов не мог компенсировать невысокую рождаемость. Так в 2019 году численность родившихся в РФ была на 12% ниже, чем в 2017 году, в то время как смертность снизилась только на 1,3%. По состоянию на 1 января 2020 года численность населения России составила 146,748 млн человек.

Наибольший прирост населения зафиксирован в Ингушетии – 5,5%, Севастополе – 4,8%, Ленинградской области – 4,7%, Чечне – 4,5%, Тюменской области – 4%. Регионами-аутсайдерами рейтинга стали Магаданская область (убыль составила 3,7%), Еврейская автономная область (-3,6%), Коми (-3,5%).

По словам демографов, пока пандемия коронавируса не меняет принципиально демографическую картину. Впрочем, статистика смертности и рождаемости по итогам 2020 года может преподнести сюрпризы.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 20.04.20

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