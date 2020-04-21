ВОЗ: людям нужно привыкнуть к жизни в изоляции – это надолго

Глава отделения ВОЗ в западной части Тихого океана Такеши Касаи заявил, что меры изоляции людей, введенные из-за пандемии коронавируса, должны стать новой нормой для человечества, пока не будет создана вакцина или найден эффективный метод лечения COVID-19. По его словам, ограничительные меры доказали свою эффективность. Представитель ВОЗ подчеркнул, что люди должны быть готовы к новому образу жизни. Ранее сообщалось, что вакцина от коронавирусной инфекции может появиться не ранее чем через год-полтора.

При этом Касаи предостерег от преждевременного смягчения режима изоляции, поскольку это чревато новой вспышкой инфекции. По словам Касаи, те страны, которые решили смягчить «коронавирусные» ограничения, должны делать очень осторожно и поэтапно, передает «Интерфакс».

Он также предупредил, что пандемия не должна сорвать программы вакцинации от других опасных заболеваний, как полиомиелит, корь или краснуха. Иначе это может обернуться новым кризисом, сказал представитель ВОЗ.

Накануне глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что сложные испытания, связанные с COVID-19, еще впереди, однако выразил надежду, что мировому сообществу удастся «предотвратить эту трагедию».

Надо отметить, что ранее несколько стран поставили под сомнение эффективность ВОЗ в борьбе с новым коронавирусом. Дошло до того, что президент США Дональд Трамп приостановил финансирование ВОЗ, обвинив ее в том, что организация скрыла информацию о реальных масштабах эпидемии COVID-19. Вслед за Штатами Япония заявила, что может пересмотреть вопрос финансирования организации после преодоления пандемии.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 21.04.20

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