В России на 1000 женщин приходится 866 мужчин

Росстат предоставил данные по соотношению женщин и мужчин в разных возрастных категориях. В целом на начало 2020 года в России на 1000 женщин приходилось 866 мужчин.

В возрасте 0 до 29 лет число представителей сильного пола превышает число девочек и девушек – 1050 мужчин на 1000 женщин. В остальных возрастных группах число мужчин становится значительно меньше, передает RT.

Так, в возрастной категории 30-39 лет на тысячу женщин приходится 999 мужчин, а среди россиян от 40 до 49 лет этот показатель уже снижается до 926, от 50 до 59 лет – до 839. В возрасте от 60 до 89 лет на тысячу женщин остается 569 мужчин, от 90 до 99 лет – 289, среди долгожителей, которым более 100 лет, – 436

Общая численность населения, по данным Росстата, на начало 2020 года составляла 146,7 млн, среди которых 68,1 млн мужчин и 78,6 млн женщин.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 22.04.20

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