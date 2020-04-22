Полицейским расширят права на применение оружия и разрешат вскрывать автомобили

Правительство России одобрило поправки в закон «О полиции», расширяющие права правоохранителей. В частности, полицейским разрешат вскрывать автомобили, а также выставлять оцепление жилых домов и осуществлять ограждение мест проведения массовых мероприятий. Кроме того, сотрудникам полиции разрешат применять оружие, если они заподозрят угрозу нападения на себя. При этом, согласно поправкам, правоохранителей нельзя будет наказывать за действия, совершенные при исполнении обязанностей. О планируемых нововведениях сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в аппарате Госдумы.

Поправки, расширяющие права полиции, были подготовлены в кабмине и одобрены правительством на этой неделе. В Госдуму они еще не внесены.

Авторы законопроекта предлагают предоставить полицейским право вскрывать транспортные средства для спасения жизни граждан, предотвращения преступления, а также для обеспечения безопасности при массовых беспорядках и ЧС. Если вскрытие произошло в отсутствие владельца, то его известят об этом в течение суток. При этом правоохранитель не будет нести ответственность за вред, причиненный гражданам и организациям при вскрытии машины, если полицейский действовал на законных основаниях, говорится в поправках.

Кроме того, сотрудникам полиции хотят дать право проводить оцепление территорий, жилых помещений, строений и других объектов и «участков местности». В границах оцепления полицейские могут проводить личный досмотр граждан, их вещей и транспортных средств.

Также правоохранителям предложено предоставить право «обозначать доступными средствами, в том числе визуальными», место проведения массовых мероприятий и «осуществлять временное ограждение указанных мест и объектов».

Помимо этого, полицейским дадут право применять оружие при попытке преследуемого лица не только прикоснуться к его огнестрельному оружию, как прописано в действующем законе, но и «совершить иные действия, дающие основания расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции».

Также статью 30 закона о полиции предложено дополнить положением о том, полицейский «не подлежит преследованию за действия, совершенные при выполнении обязанностей, возложенных на полицию, и в связи с реализацией прав, предоставленных полиции».

Москва, Наталья Петрова

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