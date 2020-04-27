«Бессмертный полк» из-за коронавируса пройдет 9 мая онлайн

Акция «Бессмертный полк» в 2020 году из-за пандемии коронавируса пройдет в виде виртуального шествия. Об этом сообщил сопредседатель центрального штаба общественного движения «Бессмертный полк России» Сергей Макаров. Данное решение принято по итогам онлайн-голосования в сообществе «Бессмертного полка» в соцсети «ВКонтакте», в рамках которого пользователям предлагалось выбрать формат акции 9 мая.

По словам Макарова, для участия в онлайн-шествии нужно будет заполнить форму с информацией, а также и добавить свой снимок и фото родственника-ветерана на сайте «Бессмертного полка» или в социальных сетях проекта. Из сформированной базы автоматически будет сформирован видеоряд, что «позволит людям пройти вместе с лицами своих отцов, дедов и прадедов в виртуальном строю», отметил он (цитата по «Интерфаксу»).

Онлайн-шествие будет транслироваться на телеканалах, на медиаэкранах и в интернет-пространстве. Акция стартует в 11:00 9 мая на Дальнем Востоке, после чего продолжится в других регионах в то же время по местному времени.

Как сообщает пресс-служба движения «Волонтеры Победы», фотографии фронтовиков будут транслировать на более чем 200 медиаэкранах Москвы, в онлайн-кинотеатре Okko и на сайте «Бессмертного полка».

По оценке Макарова, в этом году участников «Бессмертного полка» будет не меньше, чем в 2019-м. Он отметил что на памятные шествия в прошлом году вышли 10 млн граждан.

Ранее президент Владимир Путин отменил парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и другие массовые мероприятия в связи с угрозой коронавируса. По его словам, празднование пройдет позже в этом году. Новую дату парада он не назвал.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 27.04.20

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