Дачникам в России разрешили сажать иностранные семена

Министерство сельского хозяйства РФ исключило из приказа о подкарантинном контроле ввозимых из-за границы семян дачников, огородников, садоводов.

Приказ был разработан в соответствии с законом «О карантине растений». Изначально предполагалось, что порядок посева и посадки продукции, ввезенной из стран, где обнаружено распространение карантинных объектов, должны соблюдать и физические лица.

В Российском зерновом союзе указали, что документ в таком виде обяжет дачников получать разрешения Россельхознадзора на использование импортных семян. Это вызвало неодобрительную реакцию в обществе.

В результате физлиц из приказа исключили. Документ прошел процедуру публичного обсуждения и независимую антикоррупционную экспертизу, сообщили в пресс-службе Минсельхоза.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 29.04.20

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