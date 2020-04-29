Патриарх Кирилл запретил служить протодиакону Андрею Кураеву

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл запретил служить протодиакону Андрею Кураеву, известному православному публицисту и блогеру. Соответствующий указ главы Русской православной церкви опубликован на сайте Московской городской епархии.

Такое решение принято в связи с «публичным оскорблением памяти настоятеля Богоявленского кафедрального собора города Москвы протоиерея Александра Агейкина», умершего от COVID-19.

Патриарх Кирилл указывает, что оскорбление было нанесено в день кончины Агейкина, что «характеризует это деяние не только как безнравственное, но и как особенно циничное». Высказывание Кураева «вызвало возмущение архиереев, клириков и мирян» РПЦ, подчеркнул он.

«Учитывая Ваши предыдущие деяния, относительно которых поступали жалобы на мое имя, Вы запрещаетесь в священнослужении», – говорится в документе. Запрет в служении будет действовать до принятия решения епархиальным церковным судом по поводу упомянутых поступков Кураева.

Настоятель Богоявленского кафедрального собора в Елохове, протоиерей Александр Агейкин скончался от коронавирусной инфекции 21 апреля. Новым настоятелем храма назначен епископ Фома, викарий патриарха Кирилла, глава административного секретариата Московской Патриархии.

Кураев прокомментировал кончину Агейкина в своем «Живом журнале», назвав священнослужителя «тупым карьеристом, сделавшим карьеру в сфере vip-сервиса».

Москва, Наталья Аникина

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