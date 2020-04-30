Каждый пятый в России считает избыточными меры властей по борьбе с коронавирусом

Почти половина россиян (46%) убеждена, что федеральные власти делают всё возможное и необходимое для борьбы с пандемией коронавируса в России. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра». Треть респондентов считает действия президента и правительства недостаточными, а почти каждый пятый (18%) – избыточными.

При этом действия губернаторов и мэров импонируют немного большему числу опрошенных – 50% одобряют решения региональной и местной власти. 30% считают их недостаточными, а 15% – избыточными.

Уровень одобрения действий федеральных властей в Москве и других крупных городах с населением более 500 тысяч человек заметно ниже, чем в небольших городах и на селе. Так, в столице показатель составляет 42%, а в городах с населением до 100 тысяч человек – 50%.

Социологи также выяснили, как изменился рабочий график россиян в связи с объявленными нерабочими днями. 44% от числа работающих респондентов признались, что трудятся как обычно. 56% заявили, что график изменился. Из них 21% полностью или частично работают из дома, 15% ушли в вынужденный отпуск с полным или частичным сохранением зарплаты. Только 8% ушли в отпуск без потери в заработной плате. 4% трудятся по сокращенному рабочему дню. Лишь 1% опрошенных признались, что их уволили или сократили в связи с нерабочими днями.

Изменения рабочего графика сильнее коснулись занятых в частном секторе. 59% работающих в нем участников опроса сообщили, что их график изменился, 40% работают, как прежде. Мнения респондентов, работников государственного сектора, разделились практически поровну – 48% и 52% соответственно.

Опрос проводился 24-27 апреля 2020 года среди 1608 человек со всей России в возрасте от 18 лет и старше. Исследование проводилось методом телефонных интервью.

«Левада-центр» внесен в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 30.04.20

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