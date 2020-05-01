В России проходит онлайн Монстрация-2020 (ФОТО)

Оказавшись в режиме самоизоляции, россияне во многих городах приняли участие в виртуальной монстрации – абсурдистском художественном высказывании своих взглядов.

Обычно такие акции проходили регулярно и бесконфликтно в ряде крупных городов России.

Иногда местные власти строили препоны, дозволяя проведение монстраций в отдаленных районах или вовсе запрещая их под теми или иными предлогами.

В этом году планы организаторов скорректировала пандемия коронавирусной инфекции. В итоге акцию было решено провести в онлайн-пространстве.

Ввиду того, что в большинстве регионов страны действуют достаточно строгие меры самоизоляции, а люди сильно соскучились по живому общению, растратить энергию они решили, приняв участие в онлайн мероприятиях, в том числе в абсурдистской демонстрации в Сети.

Сообщество решило не прерывать 16-летнюю традицию.

Напомним, что первая монстрация состоялась в Новосибирске 1 мая 2004 года.

Монстрация стала весьма популярна по всей стране и вызывала по большей части исключительно позитивные эмоции у граждан, однако временами доставляла беспокойство властям на местах.

Со временем такие акции стали проводить повсеместно по России. в Москве и Санкт-Петербурге первые монстрации прошли в 2010 году.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 01.05.20

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