На Россию идет аномальное тепло с грозами и ливнями

На текущей неделе аномальное тепло придет в Европейскую часть России, Сибирь и на Урал. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его словам, в Центральном регионе дневная температура превысит норму на 4-5 градусов. Также аномально-теплая погода будет наблюдаться на юге страны и на Северном Кавказе.

Метеоролог также отметил, что в Сибири температура воздуха будет на 6-8 градусов выше нормы. Особенно тепло будет в Новосибирской, Томской областей и на юге Красноярского края.

С середины недели теплый воздух доберется до Урала и Западной Сибири, добавил специалист.

Вместе с тем, Вильфанд предупредил о высокой угрозе лесных пожаров в Прибайкалье, Туве и на Алтае. «Серьезная опасность сохраняется», – отметил он.

В то же центр погоды «Фобос» сообщает о высокой грозовой активности в центральных регионах, которая будет сопровождать продвижение средиземноморского теплого циклона. Грозы с ливнями сегодня будут отмечаться практически на всей европейской территории России за исключением Поволжья и Предуралья.

Что касается погоды в Москве, в столице до среды ожидается «температурный режим в рамках майского климата Ялты или Сочи», говорится в сообщении «Фобоса». При этом пройдут ливни с грозами. Пиковая температура – до +23 – ожидается во вторник, 5 мая, а затем начнется похолодание. В четверг и пятницу дневная температура в Москве опустится до +16...+17.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 04.05.20

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