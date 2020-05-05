В России запретили продавать алкоголь в жилых домах

В России вступил в силу закон, запрещающий продавать алкогольные напитки в жилых домах. Норма направлена против небольших магазинов, которые зачастую торгуют спиртным по ночам.

С 5 мая 2020 года запрещено продавать алкогольную продукцию в заведениях, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Речь идет о помещениях площадью менее 20 квадратных метров.

Закон был принят 17 апреля Федеральным собранием, 24 апреля документ подписал президент России Владимир Путин.

Авторы инициативы отмечали, что мера поможет в борьбе с так называемыми «наливайками» – небольшими барами на первых этажах, которые разливают спиртные напитки и торгуют алкоголем по ночам, когда его продажа запрещена.

Региональные власти могут вводить дополнительные ограничения, в частности, они имеют право увеличить минимально возможную площадь таких заведений, а также могут полностью запрещать продажу алкоголя в объектах общепита в жилых домах.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 05.05.20

Французские врачи утверждают, что Covid-19 циркулировал в Европе с декабря 2019 года. / Антималярийное лекарство не профилактирует коронавирус. / В Германии пройдет спецсовещание о работе школ, баров и ресторанов. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»