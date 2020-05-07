В Гидрометцентре предупредили об аномальной жаре в ряде регионов

В ближайшие пять дней в ряде регионов России ожидается аномально теплая погода, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Он отметил, что жара будет царить на территории Уральского федерального округа и регионов Западной Сибири. В частности, в Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях ожидается температура выше +25, что превышает норму на 7-10 градусов.

«Ближе к 10-11 мая очень высокая температура, около 30 градусов, установится в Омской и Томской областях», – цитирует ТАСС Вильфанда. Он также отметил, что в названных регионах аномальные температуры сохранятся на протяжении как минимум пяти дней.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в центральной части России ожидается облачная погода, а столбики термометров будут держать около отметки +18 градусов.

В конце апреля Роман Вильфанд сообщил, что текущий год в России может оказаться одним из самых жарких. По его словам, существует 99-процентная вероятность того, что нынешний год «войдет в пятерку самых жарких лет». Он. объяснил сложившуюся ситуацию глобальным потеплением. «Это связано с устойчивым увеличением содержания парниковых газов в атмосфере», – отметил он.

Вместе с тем, научный руководитель Гидрометцентра заявил, что нынешний год, возможно, не будет «рекордно теплым» и займет второе или третье место в ранге температур. Но «то, что будет высокая температура – это безусловно», отметил синоптик.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 07.05.20

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