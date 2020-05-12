Глава Гидромета рассказал о погоде в России предстоящим летом

Лето в этом году в большинстве регионов России ожидается теплым, рассказал «РГ» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. «Мы ожидаем, что лето будет теплым, но неоднородным – с периодами потепления и похолодания», – сообщил он.

Из долгосрочного прогноза, следует, что температуру выше месячной среднегодовой нормы в июне следует ожидать на востоке Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, на севере Уральского и Сибирского округов и в Тыве. Синоптики ожидают, что в европейской части России, а также в Москве, столбики термометров будут держаться в пределах многолетних значений.

Метеорологи допускают, что на западе Центрального и Северо-Западного округов будет мало осадков, а многочисленные дожди вероятны на юге Уральского федерального округа, на юго-западе и северо-востоке Сибирского округа. По оценкам специалистов, июль в центре европейской территории будет по температуре и осадкам обычным, а вот в Хабаровском крае и на Камчатке он, вероятно, выдастся жарким.

Малочисленные дожди ожидаются на востоке Северо-Западного округа, в Приволжье и на западе Урала. Избыток влаги вероятен на юго-западе Сибирского федерального округа. Весьма вероятно, что август на большей части европейской территории России будет теплее, чем в 2019 году, отметил Роман Вильфанд.

Теплее, чем обычно, вероятно, будет в Южном, Северо-Кавказском федеральных округах, на юге Северо-Западного и на западе Приволжского округов, на севере Якутии, Магаданской области и Чукотке.

Синоптики допускают, что в августе юг Северо-Западного и запад Приволжского округов, а также северо-восток Уральского округа будут страдать от нехватки дождей. Аналогичная угроза нависла и над центральными районами Красноярского края. Избыток осадков наиболее вероятен в Приморском крае и на юге Хабаровского края.

Москва, Иван Гридин

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