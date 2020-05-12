На Европейскую Россию идут дожди и заморозки

Арктический циклон принесет заморозки в Центральную Россию. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

Холодный атмосферный фронт циклона во вторник, 12 мая, испортит погоду на северо-западе России. В Псковской, Ленинградской, Архангельской областях и Карелии ожидаются дожди, переходящие в снег. К середине недели ненастье достигнет остальной территории европейской части России, где начнутся дожди. Температура воздуха при этом опустится до +10 – октябрьской нормы.

Арктический холод вместе с осадками принесет в Европейскую Россию заморозки. На северо-западе страны столбики термометров опустятся ниже нуля уже утром 13 мая. В четверг, 14 мая, холод доберется до Верхней Волги и центра России. В Подмосковье ночная температура может понизиться до отрицательных значений, предупредили синоптики, отметив, что в самой столице вероятность заморозков низкая.

Значительное похолодание не затронет только самые южные регионы страны и Ямало-Ненецкий автономный округ, где температура воздуха поднимется выше +20. Юг Сибири продолжит изнывать от аномальной 30-градусной жары. Накануне воздух на этой территории прогревался до +31. Метеорологи и МЧС предупреждают о высокой пожарной опасности в сибирски регионах из-за даркой погоды.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 12.05.20

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