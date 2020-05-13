Вторая половина мая в Москве будет аномально холодной

В мае средняя месячная температура воздуха в Москве может оказаться ниже климатической нормы.

В мае в столичном регионе прогнозируется «небольшая, но отрицательная аномалия температуры воздуха», сообщает сайт meteonovosti.ru.

Синоптики ожидают, что погода в Москве до 25 мая будет холодной, тогда как первая декада последнего весеннего месяца порадовала жителей столицы теплой аномальным теплом – температурный режим превышал норму на 2-3 градуса.

При этом, как прогнозируют метеорологи, в ближайшие дни из-за арктического вторжения температура воздуха в московском регионе окажется значительно ниже нормы. В столице преобладающая дневная температура составит 12-14 градусов, что на 5 градусов холоднее майского климата, сообщает центр погоды «Фобос». Потеплеет в субботу – ожидается 16 градусов.

Температурный фон в столице приблизится к норме только после 25 мая. По прогнозу синоптиков, ночи станут теплыми – около 10 градусов, а днем воздух будет прогреваться до +20.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 13.05.20

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