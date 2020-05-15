В пельменях нашли кишечную палочку и сальмонеллу

Специалисты Роскачества провели повторное исследование пельменей семи торговых марок. По словам экспертов, качество продукции значительно ухудшилось.

В прошлом году только один образец не прошел испытания – в нем обнаружили антибиотики и превышения по количеству микроорганизмов, передает РИА «Новости». «В этом году ситуация обстоит гораздо хуже – сейчас нарушения были выявлены во всех семи торговых марках, отправленных на переисследование», – сообщили в Роскачестве.

Во всех пельменях специалисты нашли кишечную палочку, а в одном образце и сальмонеллу. В двух торговых марках было меньше белка, чем заявлено на упаковке.

В Роскачестве напомнили, чтобы избежать отравления, при приготовлении пельменей необходимо варить их не менее 10 минут.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 15.05.20

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