Синоптики обещают аномально холодную неделю

Наступающая неделя в Центральной России может быть аномально холодной. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», среднесуточные температуры прогнозируются на 3 – 4 градуса ниже нормы. Днем воздух будет прогреваться не более чем до 17 градусов. Потепление ожидается лишь в последних числах месяца.

Аналогичной будет погода на юге страны: к концу следующей недели в Краснодарском крае и Крыму днем будет около +16.

В Сибири на следующей неделе тоже немного похолодает: с жарких 27 – 29 до 21 – 22 градусов.

На Урале, наоборот, грядет потепление: завтра еще будет прохладно, а с середины недели ожидаются летние температуры, но еще не жара.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 17.05.20

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