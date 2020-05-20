В Туле медсестра вышла на работу в купальнике

В Туле медсестра, работающая в инфекционном госпитале, пришла на работу в защитном костюме, под который надела лишь купальник. Сотрудница больницы не учла, что спецодежда будет просвечивать.

Об инциденте в Тульской областной клинической больнице написали «Тульские новости». Женщина решила не надевать одежду под защитный костюм, так как ей было очень жарко. В результате пациенты увидели почти обнаженное тело.

В областном минздраве сообщили, что медсестре сделали замечание, так как она нарушила требования к санитарной одежде и внешнему виду.

Кроме того, с медперсоналом провели разъяснительную беседу и усилили контроль за использованием специальной одежды и средств индивидуальной защиты.

Тула, Зоя Осколкова

Тула. Другие новости 20.05.20

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