В России хотят перевести все уведомления от властей в электронный вид

Минкомсвязь разработала законопроект о переводе всех уведомлений от государственных и муниципальных органов власти в электронный формат.

Документ предполагает, что рассылка уведомлений гражданам и организациям, к примеру, о начисленных штрафах и пенях, будет осуществляться через портал госуслуг и системы электронного документооборота. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на сам законопроект.

«Таким образом, все юридически значимые сообщения будут присылать по умолчанию в электронном виде, а по желанию получателя и по почте (сейчас действует обратный принцип)», – пишет издание.

По мнению Минкомсвязи, такой подход упростит взаимодействие между госорганами, людьми и организациями, что особенно актуально в условиях карантинных мер из-за пандемии коронавируса. В частности, с помощью электронных уведомлений через портал госуслуг или мобильное приложение можно будет проверить рассмотрение заявки на социальную выплату и избежать проблем в получении информации о наличии задолженности, штрафов или начисленных пеней.

Госбюджету рассылка уведомлений через «Почту России» обходится в десятки миллиардов рублей. Так, в прошлому году на подобные уведомления, а их было отправлено почти 600 млн, было потрачено 22 млрд рублей. При этом 122 млн постановлений были разосланы автомобилистам – отправка каждого письма обходилась Минкомсвязи в среднем в 50 рублей.

Эксперты меж тем указывают на необходимость внесения изменений в Кодекс об административных правонарушениях, чтобы инициатива Минкомсвязи заработала. По словам президента Московской коллегии правовой защиты автовладельцев Виктора Травина, следует привязать срок обжалования штрафа ГИБДД к сообщению на госуслугах. Если этого не сделать, автовладельцы не смогут обжаловать штрафы, отметил эксперт. Кроме того, по его словам, необходимо также предусмотреть возможность обжаловать штрафы через портал госуслуг. Напомним, соответствующий законопроект уже принят Госдумой в первом чтении и сейчас дорабатывается.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 20.05.20

ФНС: с субсидии в 1 МРОТ предприниматели обязаны заплатить налоги и страховые взносы. / В России число выздоровевших за сутки впервые превысило число заболевших Covid-19. / Каждый восьмой музей в мире может навсегда закрыться из-за пандемии. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»