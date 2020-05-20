Сотрудники ресторанов устроили «голый» флешмоб в надежде, что им разрешат работать

Сотрудники заведений общепита публикуют посты в соцсетях с хэштегом #голыйголод. Официанты и повара фотографируются без одежды, чтобы привлечь внимание к кризисной ситуации, сложившейся в отрасли из-за пандемии.

Известно, что к акции присоединились рестораны в Казани, Самаре, Калининграде и Красноярске.

«Мы разделись не сами – нас раздели. Раздетыми оказались сотрудники ресторанов, кафе и баров по всей стране. Раздетыми и растерянными. Наши ожидания, мечты, надежды схлопнулись до одного дня – завтрашнего. Появятся ли в нашем заведении гости? Получим ли мы какие-то деньги? Пояса наших фартуков уже затянуты изо всех сил», – написали в Facebook сотрудники одного из заведений Красноярска.

Рестораторы обращаются к властям с просьбой открыть кафе и бары. Они выразили готовность выполнять все требования надзорных органов, уменьшить количество столиков в зале, чтобы посетители могли соблюдать дистанцию, а также не жалеть антисептиков для проведения дезинфекции.

«Сфера общепита замерла. Но не погибла, дышит. В этом-то и горечь ситуации: каждый день мы пытаемся понять, стоит ли еще бороться», – пишут работники ресторанного бизнеса.

Заведения общепита, торговые центры и другие места массового скопления людей прекратили свою работу в конце марта из-за введения ограничений на время пандемии коронавируса. Аналитики неоднократно предупреждали, что вынужденный простой негативно скажется не только на отдельных отраслях, но и на экономике страны в целом.

Красноярск, Зоя Осколкова

Красноярск. Другие новости 20.05.20

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