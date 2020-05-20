Магазины имеют право отказаться обслуживать покупателей без масок – Роспотребнадзор

Магазины вправе отказывать в обслуживании посетителям без масок. Действия их сотрудников не могут и не должны рассматриваться как нарушение или ущемление прав потребителей. Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Ведомство дало разъяснения в связи с отказами покупателям в допуске на торговые объекты без защитных масок в условиях пандемии нового коронавируса и введенного обязательного «масочного» режима.

В Роспотребнадзоре указали, что подобные действия сотрудников магазинов «отвечают принципу разумности поведения участников гражданских правоотношений и не имеют признаков необоснованного уклонения от заключения… договора розничной купли-продажи».

В ведомстве при этом подчеркнули, что человек, пришедший в магазин без маски, может быть привлечен к административной ответственности за нарушение карантинных мер.

В настоящее время в связи с распространением нового коронавируса в ряде регионов, включая Москву и Санкт-Петербург, введен обязательный масочно-перчаточный режим. Людей обязали носить маски и перчатки в общественных местах, включая магазины и общественный транспорт.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 20.05.20

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