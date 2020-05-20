«Посадим лет на 12 как экстремиста»: медикам пригрозили тюрьмой за видео об отсутствии Covid-доплат

В Краснодарском крае медикам пригрозили уголовными делами из-за их жалобы на отсутствие доплат за работу с больными новой коронавирсной инфекцией. Об этом сообщил один из сотрудников скорой помощи в городе Абинске.

По его словам, фельдшеры скорой помощи больницы Абинска, включая его самого, 18 мая записали видеообращение, в котором пожаловались на отсутствие обещанных президентом РФ надбавок за работу с коронавирусными пациентами.

Как рассказал медик изданию «Подъем», деньги получили лишь отдельные сотрудники «скорой» – «приближенные к старшему фельдшеру». Однако выплаты им оказались меньше президентских 25 тысяч рублей. Сам он получил за апрель 22 тысячи, отработав семь суточных смен, – эта сумма меньше, чем год назад.

После того, как ролик появился в интернете, по словам медработника, «всех, кто был на видео, начали вызывать в прокуратуру, а затем в Следственный комитет». Он предположил, что именно старший фельдшер пожаловался на них в надзорные ведомства, обвинив в якобы подрыве работы скорой помощи.

В прокуратуре и СКР медикам задавали вопросы, почему они считают, что им положены выплаты, возили ли они зараженных коронавирусом и откуда они знают, что те были инфицированы. «Когда мне позвонили из прокуратуры и спросили то же самое, я сказал: «Мы считаем, что выплаты положены, потому что их пообещал президент», – рассказал работник скорой помощи. После этого, добавил он, к нему «приехал опер и сказал: «Если это не прекратится, дальше будет работать ФСБ, они заинтересованы».

Медик также сообщил, что водителя «скорой», который также был на видео, сегодня вызвали в прокуратуру и пригрозили «посадить лет на 12» как «организатора экстремизма».

Кроме того, медработник рассказал, что им приходилось работать без индивидуальных средств защиты во время вызовов к больным с ОРВИ. По его словам, на месте они собирали анамнез пациента, и если возникали подозрения на коронавирус, то вызывали инфекционную бригаду, которая приезжала уже в защитных костюмах. «У нас-то средств защиты не было. Выдавалось по две маски в сутки на человека, но это если ты поймаешь старшего фельдшера и выпросишь. А бывало и без масок смена», – сообщил медик. По его словам, руководство сказало им, чтобы сами шили маски. Более того, добавил он, защитные костюмы им выдали «только пару смен назад». «До этого у нас были одноразовые хирургические халаты только», – отметил медик.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил главам регионов обеспечить до 15 мая выплату стимулирующей федеральной доплаты за апрель медикам за работу с коронавирусными больными. Однако в полном объеме это выполнено не было. Часть медперсонала вообще не получила ни копейки, другие жаловались, что получили мизерные суммы из-за несправедливой системы расчета выплат – им насчитали выплату за конкретное время работы с ковидными пациентами, а не за сам факт работы.

15 мая Путин заявил, что выплаты медикам, работающим с больными COVID-19, должны производиться в полном объеме просто по факту такой работы, и назвал бюракратической канителью работу чиновников по выплатам врачам: «Считать там что-то начали, часы какие-то, я что, поручал часы считать, что ли? Нет».

Накануне глава государства жестко раскритиковал правительство РФ из-за неразберихи с выплатами медикам, работающим с больными коронавирусом. На совещании с членами кабинета министров Путин заявил, что деньги уже давно были бы доведены до получателей, если бы кабинет министров четко и понятно прописал принципы их начисления.

Краснодар, Наталья Петрова

Краснодар. Другие новости 20.05.20

Чиновники и бизнесмены Зауралья спасли животных цирка, застрявшего в регионе из-за коронавируса. / В Брянске начальника следственного отдела уличили во взяточничестве. / В Екатеринбурге открылся ЦПКиО – пока только для прогулок (ФОТО). Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»