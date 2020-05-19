Путин устроил жесткий разнос правительству РФ из-за проволочек с COVID-выплатами медикам

Сегодня президент РФ Владимир Путин обрушился с жесткой критикой на правительство РФ из-за бюрократической неразберихи с выплатами медикам, работающим с больными коронавирусом. На совещании с членами кабинета министров, глава государства заявил, что деньги уже давно были бы доведены до получателей, если бы кабмин четко и понятно прописал принципы их начисления.

Президент напомнил, что еще в марте из федерального бюджета было выделено 10,2 млрд рублей на выплаты медикам, в апреле было перечислено еще 41,8 млрд рублей для тех, кто непосредственно оказывает помощь больным новой коронавирусной инфекцией.

«Все расчёты с людьми за апрель должны были завершиться до 15 мая. Однако по моей информации к концу прошлой рабочей недели деньги получили далеко не все, кому они были положены», – констатировал Путин, и подчеркнул, что это стало следствием недоработки правительства РФ.

Комментируя выступление главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, который заявил о «вопросах к губернаторам и главврачам лечебных заведений», президент однозначно дал понять, что переводить «стрелки» недопустимо. «Вопросы всегда есть ко всем. Но если бы в постановлении правительства изначально были прописаны ясные, понятные, прозрачные и легко контролируемые принципы и способы доведения этих президентских выплаты за работу в особых условиях, то тогда было бы меньше вопросов к этим главврачам, которые и так с утра до ночи работают, и к губернаторам тоже. И не надо было бы поправлять тогда это постановление правительства», – подчеркнул глава государства.

Ранее, 15 мая Путин уже заявлял, что выплаты медикам, работающим с больными COVID-19, должны производиться в полном объеме просто по факту такой работы. «Нет, развели вокруг этого какую-то канитель бюрократическую, считать там что-то начали, часы какие-то, я что, поручал часы считать, что ли? Нет», – подчеркивал он.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 19.05.20

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