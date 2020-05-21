Нотариусы заявили о росте числа брачных контрактов во время самоизолияции

Во время пандемии коронавирусной инфекции пары стали активно заключать брачные договоры, рассказали в Федеральной нотариальной палате (ФНП). Так, доля брачных договоров от всех нотариальных действий в апреле значительно выросла.

По данным минюста, в прошлом году ЗАГСы расторгли почти 310 тысяч браков. При этом, приблизительно в каждом шестом случае пары после развода обратились за помощью по разделу имущества или для достижения договоренностей по алиментам к нотариусу. Чтобы сэкономить время, нервы и не тратить деньги на юристов и судебные издержки при разделе имущества, можно составить брачный контракт, пока в семье все благополучно, и когда о разводе никто не думает, отметили в ФНП.

За год нотариусы удостоверили 112 тысяч брачных договоров, и их количество постоянно растет. Заключить брачный контракт супруги могут в любое время. Это можно сделать и перед свадьбой, однако вступит в силу такой договор после получения свидетельства о браке. Иногда пары заключают брачный договор непосредственно перед разводом, чтобы мирно поделить имущество.

По мнению президента ФНП Константина Корсика, нотариальное удостоверение медиативных соглашений в скором времени окажется в тренде. «Возможность в любой момент обратиться к нотариусу – квалифицированному юристу, действующему объективно и независимо, дает гражданам гарантию соблюдения их прав и законных интересов при совершении ими юридически значимых действий», – приводит слова Корсика «РГ».

Москва, Иван Гридин

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