Фальков назвал сроки подачи документов на поступление в вуз

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что абитуриенты смогут подать документы на поступление в вуз с 20 июня по 17 августа.

«Особенностью этого года будет, что до сдачи ЕГЭ можно уже подать заявление, начиная, еще раз повторяю, с 20 июня до 17 августа», – сказал глава Минобрнауки в эфире Первого канала.

Для дистанционной подачи документов абитуриентам понадобится электронная подпись. Соответствующий сертификат необходимо будет получить в одном из аккредитованных центров, сообщает пресс-служба Федеральной кадастровой палаты (ФКП).

Оформить документ может любой гражданин старше 14 лет в удостоверяющем центре, аккредитованном Минкомсвязи России, пояснили в ведомстве. При этом в ФКП предупредили, что не все учебные заведения принимают документы в электронном виде. «У каждого учебного заведения собственные требования, следует обязательно проконсультироваться с приемной комиссией», – отмечается в сообщении.

Ранее Минпросвещения и Рособрнадзор сообщили, что сдача ЕГЭ в 2020 году начнется 3 июля. При этом 29 и 30 июня пройдут пробные экзамены, чтобы адаптировать систему сдачи ЕГЭ в условиях пандемии. Сдавать экзамены будут только те выпускники, которые планируют поступать в вузы. Вторая волна ЕГЭ пройдет в августе – для тех, кто по уважительной причине не смог сдать экзамен в июле.

Москва, Наталья Петрова

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