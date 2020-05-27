Детский плач и шаги не будут считаться шумом в ночное время

В Госдуму внесен законопроект, которые закрепляет понятие нарушения тишины ночью в многоквартирном доме. В частности, депутаты исключили звуки, источником которых является обычная жизнедеятельность человека.

Документ определяет нарушение тишины как «совершение действий, в результате которых звуки, источник которых находится в жилом или нежилом помещении, явно слышны за пределами этого помещения, или вибрация, источник которой находится в жилом или нежилого помещения, явно ощущается за его пределами».

При этом детский плач и звуки шагов не будут считаться нарушением, так как это звуки, источником которых является обычная жизнедеятельность человека.

Кроме того, в документе уточняется, что ответственность за шум в ночное время будет нести не только собственник недвижимости, но и люди, которых владелец квартиры туда допустил.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 27.05.20

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