Детский плач и шаги не будут считаться шумом в ночное время

В Госдуму внесен законопроект, которые закрепляет понятие нарушения тишины ночью в многоквартирном доме. В частности, депутаты исключили звуки, источником которых является обычная жизнедеятельность человека.
Документ определяет нарушение тишины как «совершение действий, в результате которых звуки, источник которых находится в жилом или нежилом помещении, явно слышны за пределами этого помещения, или вибрация, источник которой находится в жилом или нежилого помещения, явно ощущается за его пределами».
При этом детский плач и звуки шагов не будут считаться нарушением, так как это звуки, источником которых является обычная жизнедеятельность человека.
Кроме того, в документе уточняется, что ответственность за шум в ночное время будет нести не только собственник недвижимости, но и люди, которых владелец квартиры туда допустил.
Москва, Зоя Осколкова
Москва. Другие новости 27.05.20
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