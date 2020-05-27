Лето начнется с прохлады и дождей

Лето в московском регионе начнется с прохлады и дождей, свидетельствуют прогнозы синоптиков.

По словам главного специалиста метеобюро Москвы Татьяны Поздняковой, начало лета будет «довольно прохладным». Метеоролог отметила, что холодный атмосферный фронт с северным ветром принесут облачную погоду с невысокими температурами.

«По периферии антициклона продолжится адвекция (перенос воздушной массы в горизонтальном направлении – прим. ред.) холодного воздуха, и с 1 июня в ночные часы плюс 4-9 градусов – это уже майские значения», – цитирует Позднякову RT. Днем, по ее словам, воздух прогреется лишь до 11-16 градусов.

Похолодание не будет длительным. Синоптик прогнозирует, что к 5-6 июня потеплеет до 20 градусов.

В то же время, согласно данным портала Gismeteo.ru, 1 июня в Москве ожидается до +10, а на следующей день похолодает на пару градусов. Все эти дни будут идти дожди разной интенсивности. Дальше – до конца первой июньской недели – ожидается 13-15 градусов с дождями.

Стоит отметить, что такие же температуры прогнозируются в Центральной России.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 27.05.20

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