Россиян хотят штрафовать за отказ от обязательных прививок. Эксперт: «Это неправильно»

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях России вводит штраф до 7 тысяч рублей за отказ от обязательной вакцинации и предписанных законов медосмотров.

Согласно документу, штраф от 5 до 7 тысяч рублей предусмотрен для граждан из группы риска, уклоняющихся от обязательных медосмотров и прививок.

Замминистра юстиции Денис Новак пояснил, что «санкции не затронут большинства граждан, которые по тем или иным причинам не прививаются по национальному графику прививок» (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, штрафовать будут только «в случаях, когда появляется обязанность проведения этих мер в соответствии с законом о санитарно-эпидемиологическом контроле».

В Роспотребнадзоре уточнили, что административное наказание предусмотрено только для тех, кто обязан привиться по закону, – речь идет о профессиональных группах, передает ТАСС. В список таких профессий входит работа с больными инфекционными заболеваниями, уход за животными и т.д.

В настоящее время в России не предусмотрено наказание за отказ от прививок.

Против идеи административно наказывать за отказ от обязательной вакцинации выступил депутат Госдумы, бывший глава Роспотребнадзора, академик РАН Геннадий Онищенко. По его мнению, данная инициатива «нарушает принципы закона об иммунопрофилактике», который подразумевает информированное согласие на вакцинацию. «Здесь предлагается принудительно. Это неверно», – сказал Онищенко «Интерфаксу». Парламентарий в связи с этим подчеркнул, что в основе иммунопрофилактики в РФ «лежит принцип добровольности и информированности пациента».

Москва, Наталья Петрова

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