На Москву снова надвигаются сильные ливни с грозами

Росгидромет выпустил штормовое предупреждение по Москве и Московской области – на столичный регион вновь идут сильные ливни, грозы с порывистым ветром.

«В связи с прохождением активной, медленно перемещающейся фронтальной зоны с 21:00 субботы до 9:00 воскресенья на территории Московского региона ожидаются <…> сильные, местами очень сильные дожди (до 25-35 мм), в отдельных районах грозы, – говорится в сообщении ведомства. – При грозе порывы ветра 12-17 м/с».

В МЧС в свою очередь сообщили, что в ряде районов столицы порывы ветра могут достигать 20 м/с, в области – до 18 м/с.

Из-за значительного количества осадков возможно подтопление низменных участков, предупредили синоптики.

Непогода сохранится днем 31 мая.

Накануне в столице за 12 часов выпало рекордное за последние 70 лет количество осадков – 37 мм, что составляет около 72% месячной нормы. За май в Москве, как отмечают метеорологи, выпало две месячные нормы осадков.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 30.05.20

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