Доля детей в России достигла максимума за последние десять лет

Доля детей в общей численности населения России составила 22,4%. Это максимальный показатель с 2010 года. Об этом сообщили РИА «Новости» в медиаофисе Всероссийской переписи населения-2020. Всего в стране проживает 146,7 млн человек.

По данным Росстата, доля детей и подростков в возрасте до 18 лет, постоянно проживающих в России, увеличилась за 10 лет на 1%. Рост показателя обусловлен увеличением рождаемости в 2012-2017 годах.

В разных возрастных группах рост доли несовершеннолетних неравномерный. Например, доля малышей до 4 лет увеличилась с 26,5% в 2010 году до 28% в 2019 году. Доля детей в возрасте 5-10 лет выросла с 23,6 до 24,3%. При этом доля подростков 10-15 и 16-18 лет немного снизилась.

В России все еще остро стоит проблема нехватки мест в дошкольных учреждениях – на 1 тысячу детей в возрасте 1-6 лет приходится 639 мест в детских садах. В городе на 1 тысячу детей приходится 671 место, на селе – 549 мест.

«Это говорит о том, что наша сложная демографическая ситуация – волны повышения или снижения рождаемости – меняет уровни обеспеченности детей соответствующими учреждениями и услугами. Если сегодня может хватать мест в детском саду, то завтра может возникнуть их дефицит», – пояснила завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Плеханова Елена Егорова.

За последние 10 лет почти в два раза снизилась доля детей, чьи родители были лишены родительских прав – с 25 на 10 тысяч человек до 13. Органы опеки и суд чаще стали применять ограничение родителей в правах, что дает возможность возвращения к нормальному образу жизни.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 01.06.20

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