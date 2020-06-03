В России перенесли летние военные сборы студентов

Летние военные сборы для студентов российских вузов перенесены на июль-октябрь текущего года, а в некоторых вузах они пройдут в 2021 году. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны России.

Данное решение принято в рамках мер по недопущению распространения коронавируса и с учетом эпидемиологической обстановки, «складывающейся в конкретных субъектах РФ», пояснили в оборонном ведомстве.

Перед отправкой на военные сборы студенты пройдут обязательные медосмотры в военных комиссариатах на предмет отсутствия медицинских противопоказаний, передает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны. Медосвидетельствование будет проводиться с соблюдением комплекса мер по борьбе с распространением Covid-19.

Ранее в МГУ им. М. В. Ломоносова сообщили, что военные сборы для студентов университета будут перенесены, новые даты утвердит Минобороны.

В то же время, несмотря на пандемию, в России не стали откладывать весенний призыв. Указ о начале призыва на срочную военную службу с 1 апреля президент Владимир Путин подписал 30 марта. Призывная кампания продлится до 15 июля. В войска отправят только тех призывников, у кого тест на коронавирус будет отрицательным, заверил глава Минообороны Сергей Шойгу.

Добавим, что в нынешний призыв не будут призывать в армию выпускников школ, которым на момент выпуска исполнилось 18 лет.

Москва, Наталья Петрова

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