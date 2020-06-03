Instagram главы Воронежской области заблокировали через несколько часов после регистрации

Аккаунт губернатора Воронежской области Александра Гусева в Instagram заблокировали на следующий день после регистрации. Пользователь посчитал страничку главы региона фейковой.

О создании аккаунта Гусева в соцсети Instagram было объявлено 2 июня. До этого губернатор зарегистрировался во «ВКонтакте» и «Одноклассниках», пишет «Интерфакс».

«Первый день работы личного аккаунта губернатора в Instagram – и чья-то анонимная жалоба. Кто-то посчитал, что Александр Гусев якобы выдает себя за другого человека», – сообщила пресс-служба облправительства

Для разблокировки странички администрация Facebook требует предоставить копию удостоверения личности, паспорт или водительские права.

Воронеж, Зоя Осколкова

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