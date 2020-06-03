МЧС прервет эфир телеканалов и включит сирены по всей стране

Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий запланировало на октябрь масштабную всероссийскую проверку готовности систем оповещения населения. Она станет первой в своем роде, отметили в пресс-службе МЧС. В ходе проверки будет прервано вещание основных теле- и радиоканалов, а на улицах зазвучат сирены и громкоговорители.

Соответствующее решение принято на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под председательством главы МЧС Евгения Зиничева. В ведомстве отметили, что при необходимости МЧС имеет возможность и сейчас выпустить экстренную информацию одновременно на все десять цифровых каналов РТРС.

К 2030 году не менее 90% населения должно гарантировано получать экстренную информацию через системы оповещения. В связи с этим МЧС совместно с Минкомсвязью и Россвязью работает над развитием таких систем. Так, например, было предложено оснастить таксофоны, установленные в отдаленных населенных пунктах, дополнительным оборудованием для оповещения населения. Сейчас специалисты составляют список таких поселений.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 03.06.20

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