В июне россиян ждут две короткие рабочие недели

В июне две рабочие недели будут сокращены в связи с празднованием Дня России и проведением парада Победы. Об этом напомнил Роструд.

Сначала жители России будут отдыхать с 12 по 14 июня. Продолжительность рабочего дня 11 июня сокращается на один час.

Помимо этого, 24 июня был объявлен выходным. В этот день состоится парад Победы, который перенесли из-за ограничений, введенных на время пандемии коронавируса.

Отмечается, что 24 июня граждане работать не будут, но получат зарплату в полном объеме. 23 июня не считается предшествующим праздничному днем, а потому продолжительность трудового дня сокращена не будет.

Москва, Зоя Осколкова

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