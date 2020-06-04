Для гастарбайтеров в России создадут свой портал госуслуг

Министерство внутренних дел РФ разрабатывает новый правовой режим, который позволит трудовым мигрантам находиться на территории страны на протяжении долгосрочного периода.

«Планируется создание нового правового режима для долгосрочного пребывания иностранных граждан в России, модернизация механизмов регулирования трудовой миграции, обеспечения безопасности и правопорядка в миграционной сфере», – приводит ТАСС выдержку из сообщения ведомства.

Прежде всего, МВД намерено создать единую базу данных, в которой будет содержаться информация обо всех иностранцах находящихся в России на заработках или ранее приезжавших в страну с этой целью. Едина информационная система позволит внедрить «персонализированные информационные сервисы – личный кабинет, рассылку уведомлений в мобильном приложении». По мнению наблюдателей, предложенная министерством концепция напоминает принцип работы портала госуслуг для граждан России.

В МВД отметили, что распоряжением правительства от 30 мая утверждён план мероприятий по реализации в 2020-2022 годах концепции государственной миграционной политики России на 2019-2025 годы.

Москва, Иван Гридин

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