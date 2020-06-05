В Москве снова будет штормить: на столицу идет гроза с градом и сильным ветром

Столичное управление МЧС выпустило экстренное предупреждение о непогоде. На Москву в ближайшие часы обрушится гроза с сильным дождем и градом.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета в период с 13 до 22 часов 5 июня в Москве ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза, град, при грозе усиление ветра с порывами 13-18 м/с», – говорится в сообщении ведомства.

В МЧС рекомендуют москвичам отказать от поездок на личном транспорте во время грозы. При сильном ветре не следует приближаться к рекламным щитам и шатким конструкциям и не укрываться под деревьями.

Москва, Наталья Петрова

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