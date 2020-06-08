Продюсер «Брата 2» высказался по поводу ноу-хау «Первого канала» – кадры погромов в США вместо титров

Продюсер фильма Алексея Балабанова «Брат 2» Сергей Сельянов прокомментировал замену «Первым каналом» финальных титров кинокартины кадрами протестных акций в США. Он полагает, что телеканал не нарушил закон об авторском праве.

По словам продюсера, крупные телеканалы «получают права на использование фильмов, поэтому они ничего не нарушают» (цитата по «Газете.ру»).

Касаясь изменения изначального облика фильма, Сельянов отметил, что здесь следует смотреть на то, насколько качественно это было сделано – «тупо или талантливо». Он добавил, что культовую ленту видели многие, заметив, что «если бы это была премьера, можно было бы что-то говорить».

«Первый канал» показал вместо финальных титров «Брата 2» кадры беспорядков в США

Вечером 7 июня в эфире «Первого канала» вышел фильм «Брат 2» по случаю 20-летия картины, однако вместо финальных титров было показано видео протестов в США, переросших в беспорядки и погромы. На фоне песни «Гудбай, Америка» участники протестов переворачивали и поджигали автомобили, громили магазины, а полицейские пускали слезоточивый газ против погромщиков и били их дубинками.

Как сообщал «Новый День», масштабные акции против расизма начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб в Миннеаполисе в результате жестких действий полицейских. Его смерть вызвала масштабную волну протестов по всей стране, которые сопровождались актами вандализма, погромами, поджогами, столкновениями между демонстрантами и полицией. Позднее волна протестов началась в странах Европы.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 08.06.20

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