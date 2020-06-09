Росгидромет предупредил регионы об аномальной жаре

Росгидромет предупредил жителей ряда регионов о нетипично жаркой погоде. В частности, температуру воздуха выше климатической нормы на 4-11 градусов стоит ждать в ряде субъектов Северо-Западного, Центрального, Приволжского, Южного и Уральского федеральных округов, сообщают синоптики.

Согласно прогнозам, из-за влияния антициклона жаркая погода ожидается в ряде регионов СЗФО 8-11 июня. Так, в Архангельской области воздух прогреется на 9-11°С выше нормы, а столбики термометров днем поднимутся до отметок +27… +32°С. В Вологодской области ожидается жара на 7-10°С выше нормы +26… +31°С, в Коми на 9-11°С выше нормы, здесь в дневное время воздух будет прогреваться до +24… +29°С. В Ленинградской области тоже будет жарко – +24… +30°С. В Новгородской и Псковской областях климатическая норма будет превышена на 6-9°С, а столбики термометров будут подниматься до отметки в +32°С.

В меньшей степени климатическая норма будет превышена на территории ЦФО. 8-12 июня здесь ожидается жаркая погода с максимальной дневной температурой воздуха +26… +31°С. На юге округа воздух может прогреться до 35°С.

В Приволжском федеральном округе тоже будет жарко. Так, в Кировской области 8-11 июня максимальная температура днем составит +25… +31°С, что на 8-9°С выше нормы. В Пермском крае ожидается жара +28… +33°С, что на 6-9°С выше нормы.

В Волгоградской области установится очень жаркая погода. Воздух будет прогреваться до +30... +40°С. В Астраханской области синоптики прогнозируют жару до 42°С. В Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском крае ожидается +30… +35°С, в отдельные дни на Ставрополье может быть особенно жарко – до +39°С, что на 6-9°С выше нормы. В республиках Северного Кавказа преобладающая температура днем составит 29… 36°С, что на 4-6°С выше нормы.

В Свердловской, Челябинской, Курганской областях и на юге Тюменской области 8-12 июня преобладающая температура днем составит +29… +34°С, что на 6-9°С выше нормы.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 09.06.20

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