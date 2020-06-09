Минпросвещения советует школам провести традиционные выпускные

Министерство просвещения России рекомендует провести очные выпускные вечера в школах. Об этом заявил глава министерства Сергей Кравцов на совещании у председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с членами Совета при президенте по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей и представителями субъектов РФ.

Всероссийский онлайн-выпускной для учащихся 11-х классов состоится 27 июня. «Но мы рекомендуем после завершения ЕГЭ уже провести выпускные, с Роспотребндазором мы говорили, это выпускные традиционные после ЕГЭ», – сказал министр.

Кравцов подчеркнул, что выпускные вечера можно провести в тех регионах, где позволит эпидситуация. Во время торжества должны соблюдаться требования Роспотребнадзора.

Напомним, в период пандемии коронавируса все российские школы перешли на дистанционный формат обучения. Основной период ЕГЭ в России в этом году должен пройти с 3 по 23 июля. Резервные дни запланированы на 24 июля (по всем учебным предметам кроме русского языка и иностранных языков) и 25 июля – по всем учебным предметам.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 09.06.20

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