Россия оказалась рядом с Суданом и ЦАР в списке стран по безопасности

Россия заняла 154 место в мире в Global Peace Index. В списке страны расставлены в зависимости от уровня безопасности.

Возглавляет рейтинг Исландия. На втором месте – Новая Зеландия, на третьем – Португалия. В топ-10 стран по безопасности вошли Австрия, Дания, Канада, Сингапур, Чехия, Япония и Швейцария, передает РИА «Новости».

Россия оказалась на 154-й позиции, между Суданом и Центрально-Африканской Республикой. При этом составители рейтинга отметили, что в РФ улучшились показатели по категориям «Безопасность и защита», «Милитаризация» и «Продолжающийся конфликт».

Кроме того, общая безопасность России выросла за год на 1,3%. Снизилось число убийств: с более чем 20 инцидентов на 100 тысяч человек до менее 10. Основная проблема нашей страны заключается в «политической нестабильности».

Среди государств постсоветского пространства самым миролюбивым стал Казахстан – он занимает 70-е место, несмотря на то, что по показателям «Охрана и безопасность» там произошло резкое падение.

Замыкают рейтинг из 163 стран Ирак, Сирия и Афганистан.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 10.06.20

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