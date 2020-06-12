Кремль отменил удаленку для чиновников

Администрация президента РФ возвращается к обычному графику работы: часть чиновников вышла с удаленки еще в понедельник, остальные вернуться в «офис» 15 июня.

Напомним, режим удаленной работы в связи с эпидемией коронавируса ввели в Кремле 30 марта. Примеру федерального правительства последовали в регионах. В реальности, график был гибким и определялся вышестоящим начальством.

Кто-то работал по схеме «неделя дома – неделя на работе» или «три дня дома – два дня на работе», отмечает РБК, кого-то руководство вызывало по мере необходимости, а кто-то работал из дома постоянно.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 12.06.20

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