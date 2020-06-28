Путин рассказал о регулярных тестах на Covid-19 и усталости от удаленки

Президент России Владимир Путин сдает тесты на коронавирус каждые 3-4 дня, все они оказались отрицательными. Об этом сам глава государства рассказал в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1».

Путин также сообщил, что режим дистанционной работы стал испытанием для него, поскольку он «любит общаться с людьми». «Мне доставляет внутреннее удовлетворение прямой контакт с людьми», – признался президент. Путин добавил, что ситуация с коронавирусом потребовала изменения режима и графика работы.

Касаясь посещения «красной зоны» больницы в Коммунарке, где лечат больных Covid-19, президент рассказал, что его пытались отговорить от визита, однако он хотел «лично посмотреть на месте, как там все устроено». «Одно дело – знать по докладам, а другое – прийти и самому посмотреть на месте», – добавил Путин.

По его мнению, риск поехать в больницу в Коммунарке был оправданным. Однако перед этим, рассказал президент, он выяснил у специалистов максимально безопасный способ посещения «красной зоны». Кроме того, Путин, с его слов, был «соответствующим образом экипирован».

Напомним, во время визита в больницу Путин встречался с главврачом медучреждения Денисом Проценко. Через несколько дней после встречи Проценко сообщил, что подхватил коронавирус.

Москва, Наталья Петрова

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