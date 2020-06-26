Россияне заявили об усталости от карантина, масок и перчаток

Россиянам критически надоел карантин, больше всего они устали носить маски и перчатки, утомлены от страха за своих близких и опасений заразиться коронавирусом. К такому выводу по результатам опроса, в котором приняло участие более 20 тысяч жителей России, пришли сотрудники сервиса «Работа.ру» и портала «Рамблер».

Как выяснилось, пользователям «Рамблера» карантин надоел на 7,5 баллов из 10, а вот ограничительные меры максимально (на 10 баллов) утомили 59% опрошенных. Интересно, что на втором месте по численности (17% респондентов) оказались те, кому карантин вообще не надоел. На 5 баллов усталость от ограничений оценили 6% опрошенных.

Самым утомительным для россиян оказалась необходимость носить маски и перчатки при любом выходе из дома. Такой ответ выбрали 32% респондентов, а 22% – заявили, что им надоело бояться заразиться коронавирусом и подвергнуть опасности своих родных и близких. От невозможности побывать в увеселительных заведениях и досуговых центрах страдали 14% россиян, а 8% – не хватало массовых мероприятий. От работы из дома устало 6% респондентов, от занятий с детьми – 3%, а вот 15% опрошенных заявили, что без проблем пережили период самоизоляции.

В целом на вопросы сервиса «Работа.ру», как прошло несколько «карантинных» недель, ответило более 2,5 тысяч родителей. Как выяснилось, 82% из них дети не мешали работать, и только 18% столкнулись с трудностями из-за того, что постоянно приходилось отвлекаться на детей. При этом для 12% респондентов такие сложности стали большой проблемой, а 6% – сумели ее оперативно решить.

Пятая часть респондентов-родителей заявила, что за период самоизоляции им понравилось проводить больше времени с детьми, 72% – вообще не заметили никаких изменений. Настоящим испытанием прошедшие недели стали только для 8% опрошенных.

«Сложнее всего на самоизоляции родителям и их детям далось дистанционное обучение – это отметили 36% опрошенных (множественный выбор)», – говорится в исследовании. 10% родителей заявили, что их дети уже взрослые и могут сами позаботиться о себе, однако 35% страдали из-за невозможности прогулок, 32% – из-за отсутствия общения со сверстниками. Для 27% родителей неприятным сюрпризом стало закрытие кружков и секций, в результате 16% рассказали о попытках найти новые хобби и занятия для детей. 23% респондентов сообщили, что их дети спокойно перенесли изоляцию.

Опросы прошли в июне во всех регионах страны среди экономически активного населения РФ старше 18 лет.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 26.06.20

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