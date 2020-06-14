Отдельной группе пенсионеров с 1 июля увеличат выплаты

Пенсионерам, являющимся опекунами или попечителями несовершеннолетних, с 1 июля проиндексируют пенсии. Авторами законопроекта выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин, лидер фракции «ЕР» Сергей Неверов и первый зампред фракции Андрей Исаев. Закон об увеличении выплат был принят в марте.

Неверов пояснил, что ранее такие пенсионеры получали выплату за опекунство в размере 3-4 тыс. рублей ежемесячно, потому они попадали в категорию работающих, из-за чего их пенсии не индексировались, передает РИА «Новости». Депутаты решили исправить эту несправедливость.

24 июня Пенсионный фонд России закончит формирование списков и направит их в банки и почтовые организации. До конца года на индексацию пенсий этой категории граждан потребуется 720 млн рублей.

Также стоит отметить, что накопительные пенсии россиян будут увеличены на 9,13% с 1 августа.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 14.06.20

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