На запад России придет жара, а на Урал, в Поволжье и Сибирь – холод

На европейскую часть России надвигается новая «волна тепла», рассказал руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам ожидается, что малооблачная, жаркая погода установится до пятницы, 19 июня.

«С понедельника антициклон, который установился над Скандинавией, перемещается в Россию и опять возвращается жаркая погода. С понедельника будет 23-25 градусов, а во вторник – 25-30 градусов», – цитирует его РИА «Новости». Глава Росгидромета отметил, что благодаря области повышенного атмосферного давления, солнце будет пригревать сильно, из-за чего климатическая норма по температуре воздуха будет превышена на 4-5 градусов.

При этом холод, который в последние несколько дней наблюдается в московском регионе, начнет смещаться на юго-восток, в Поволжье и на Урал. В результате в этих регионов температура воздуха будет ниже на 2-3 градуса. По словам Романа Вильфанда, куда к более значительному похолоданию следует готовиться жителям. Новосибирской, Омской и Томской областей. В этих регионах температура воздуха будет ниже нормы на 4-5 градусов.

Москва, Иван Гридин

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