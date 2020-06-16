Опрос выявил предпочтения абитуриентов к выбору будущей профессии

В России выпускники школ все чаще склоняются к выбору будущей профессии в сторону медицинских и IT-специальностей, свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску работы Superjob.

Так, на вопрос, какие направления подготовки выбрали дети, поступающие в средние специальные учебные заведения, их родители зачастую называли IT- и медицинские специальности (16 и 12% соответственно). Схожие ответы удаловь получить и от родителей абитуриентов, которые также сообщили, что их отпрыски склоняются к поступлению в медицинские вузы и учебные учреждения по подготовке IT-специалистов (21 и 15%)", – говорится в исследовании.

Исследование также показало, что продолжить обучение в вузах собирается менее половины выпускников – 48%. 22% бывших школьников намерены получать образование в средних специальных учебных заведениях. Опрос также показал, что, 7% выпускников стремятся получить образование инженера, столько же – юриста. Экономистами желают стать 6% выпускников, 5% – учителями, 4% – химиками, 2% – журналистами.

Опрос проводился 7-11 июня во всех округах России. В нем приняли участие более 1,6 тыс. родителей детей, заканчивающих школу в этом году.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 16.06.20

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