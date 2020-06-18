Росгидромет сулит регионам аномальное похолодание

В ближайшую неделю на Урал и в ряд регионов Сибири придет аномальное похолодание, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Очень холодно будет в Томской, Омской, Тюменской области, на Урале: в Челябинской, Екатеринбургской областях», – цитирует Вильфанда РИА «Новости». По его словам, в этих регионах температура воздуха опустится ниже климатической нормы на шесть градусов. Днем воздух будет не теплее 20 градусов, а ночью будет около 8 градусов.

Вильфанд отметил, что похолодает и в центре европейской России. Днем столбики термометров будут показывать 18-20 градусов, а ночами будет холодать до +10 градусов. Ранее ведущий специалист погоды «Фобос» Елена Волосюк сообщила, что в Москве придет похолодание. Начиная с четверга, 18 июня, в столице возрастет вероятность локальных ливней и гроз, сказала она.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 18.06.20

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