Синоптики рассказали, каким будет июль в России

Июль почти на всей европейской территории России прогнозируется теплым и малодождливым. Об этом сообщила завлабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

В Центральной России, на большей части Поволжья и на юге страны температура ожидается выше нормы на один градус. В центре европейской части РФ воздух прогреется до 23-29 градусов, в Поволжье – до 25-30 градусов. На краснодарских и крымских курортах ожидается жара – 28-33 градуса.

В Москве тоже будет жарко, с дневными температурами 23-28 градусов, а ночью ожидается 12-17 градусов, пишет «Российская газета». Метеорологи прогнозируют в столице осадки ниже климатической нормы.

Сухая погода с редкими дождями ожидается на востоке Центральной России – от Кировской до Астраханской области. В то же время обильные дожди пройдут в Мурманской области и Ненецком автономном округе. В остальных регионах осадки будут в пределах нормы.

Что касается азиатской части России, прохладная погода ожидается в Курганской области, на юге Тюменской области, а также в Новосибирской, Омской, Томской, Кемеровской областях и на Алтае. Температура в пределах климатической нормы и чуть ниже окажется в центральных районах Хабаровского края и на севере Приморья.

Температуры выше нормы ожидаются в Амурской и Иркутской областях, на севере Хабаровского края, на большей части Якутии, за исключением севера региона, а также в Магаданской области и на Камчатке. Кроме того, теплее обычного может оказаться на севере Красноярского края, в Алтайском крае и в Республике Алтай.

На юге Урала второй летний месяц отметится теплой погодой – ожидается 23-28 градусов. Аналогичные температуры прогнозируются на юге Сибири и Дальнего Востока.

Дожди зачастят в Иркутской области, Забайкалье, а также в центре и на юго-западе Якутии. Мало осадков ожидается на Чукотке, в Магаданской области и юге Камчатки.

Как отметила Паршина, данный прогноз – предварительный, в конце июня его скорректируют.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 19.06.20

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