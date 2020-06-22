В Курской области задержали главу райотдела полиции, работавшего на разведку Украины

В Курской области задержан начальник одного из райотделов регионального управления МВД по подозрению в работе на украинскую разведку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ РФ.

По данным спецслужбы, подполковник полиции Дмитрий Борзенков стал фигурантом уголовного дела о государственной измене (ст. 275 УК РФ). Высокопоставленный правоохранитель, по версии ФСБ, «был привлечен к конфиденциальному сотрудничеству одним из подразделений СБ Украины». По заданию украинской спецслужбы полицейский «собирал и передавал сведения, составляющие государственную тайну», заявили в ФСБ, отказавшись раскрыть подробности дела.

Согласно информации на сайте Главного управления МВД по Курской области, Борзенков является временно исполняющим обязанности начальника отдела полиции по Золотухинскому району области.

Курск, Наталья Петрова

Курск. Другие новости 22.06.20

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