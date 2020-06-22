Голикова рассказала, до каких пор россиянам придется носить маски

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что россиянам придется носить защитные маски и пользоваться антисептиками и предстоящей осенью, чтобы снизить риск заражения коронавирусом.

По его словам, несмотря на то, что прирост заболеваемости Covid-19 понемногу снижается, опасность заражения будет сохраняться еще несколько месяцев.

Голикова также заявила об отсутствии в стране в настоящее время проблем с обеспеченностью средствами индивидуальной защиты.

«В самом начале эпидемии проблема со средствами индивидуальной защиты была. Ни одна страна мира, и наша не исключение, не были готовы к такой масштабной пандемической инфекции…Сегодня этой проблемы нет», – сказала вице-премьер в эфире программы «Познер» на «Первом канале».

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко допустил, что в России все ограничения, введенные для предотвращения распространения коронавируса, могут быть сняты к февралю 2021 года.

За истекшие сутки в России выявлено 7600 новых случаев Covid-19, всего в стране зафиксировано более 592 тыс. заражений коронавирусом нового типа.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 22.06.20

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